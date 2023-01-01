ПК и ноутбуки на Windows можно назвать классическими устройствами для просмотра IPTV. Ниже представлен рейтинг лучших IPTV плееров для ПК в 2023 году. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать не только ПК, но и телевизор, смартфон […]