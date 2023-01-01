Рейтинг лучших платных IPTV провайдеров с бесплатным пробным периодом, скидками на подписку, количеством каналов и сравнением функциональности. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать не только ПК, но и телевизор, смартфон или планшет. Кроме того, удобным отличием […]
Бесплатные самообновляемые IPTV плейлисты, поддерживаемые в актуальном состоянии. Плейлисты проверены в январе 2023 года. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать не только ПК, но и телевизор, смартфон или планшет. Кроме того, удобным отличием является архив телепередач, […]
Наиболее удобными устройствами для просмотре телепередач IPTV являются телевизоры, поддерживающие технологию Smart TV. Ниже представлен рейтинг лучших IPTV плееров для Smart TV телевизоров в 2023 году. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать не только ПК, но […]
Наиболее распространенными устройствами для просмотра IPTV каналов являются мобильники и Smart TV-телевизоры на базе Android. Ниже представлен рейтинг лучших IPTV плееров для Android в 2023 году. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать не только ПК, но […]
ПК и ноутбуки на Windows можно назвать классическими устройствами для просмотра IPTV. Ниже представлен рейтинг лучших IPTV плееров для ПК в 2023 году. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать не только ПК, но и телевизор, смартфон […]
iPhone и iPad очень распространены среди пользователей и способны выполнять функцию устройств, транслирующих любимые каналы. Чтобы просмотр приносил удовольствие, воспользуйтесь одним из следующих IPTV плееров для iOS в 2023 году. Что такое IPTV IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, в котором в качестве транслятора телепередач используются сервисы в сети Интернет. Для просмотра можно использовать […]
Electronic Program Guide (EPG) (с англ. — «электронный телегид») — это интерактивная услуга в области цифрового телевидения и IPTV, предоставляющая программу передач телеканалов и доступ к архивам трансляций. Ниже представлено руководство по настройке EPG и список обновляемых источников телепрограмм. EPG содержит время начала и конца телепередачи, её название, жанр и краткое описание. Для простого просмотра […]